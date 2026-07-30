Világháborús tüzérségi lövedéket találtak a Huszti járásban

Második világháborús robbanótestre bukkant egy helyi lakos a Huszti járási Ilonca (Ilnicja) településen, miközben házalap ásásán dolgozott.

A férfi földmunka közben egy fémes tárgyra lett figyelmes, amely robbanószerkezetnek tűnt. Felesége azonnal értesítette a katasztrófavédelmet,

a helyszínre érkező tűzszerészek pedig megállapították, hogy egy 76 milliméteres, második világháborús tüzérségi lövedékről van szó.

A veszélyes hadianyagot a szakemberek biztonságosan elszállították, majd kijelölt helyen megsemmisítették.

A katasztrófavédelem szakemberei figyelmeztetnek: gyanús tárgy észlelése esetén azt nem szabad megérinteni vagy elmozdítani. Biztonságos távolságba kell húzódva értesítsük a szakszolgálatot a 101-es telefonszámon.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/DSZNSZ

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