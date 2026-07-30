Építőanyagok szállításában nyújt segítséget a Beregszászi Városi Tanács
A július 27-i vihar okozta károk felszámolásának megkönnyítése érdekében a Beregszászi Városi Tanács segítséget ajánl fel azoknak a kistérségi lakosoknak, akiknek gondot jelent az otthonuk helyreállításához szükséges építőanyagok településen belüli szállítása.
Babják Zoltán polgármester közlése szerint az érintettek a településük elöljárójánál, illetve Vincze István alpolgármesternél kérhetnek segítséget a 050 882 57 79-es telefonszámon.
A városvezetés célja, hogy a viharkárok helyreállítása a lehető leggyorsabban és gördülékenyebben történhessen meg.
Forrás: Facebook/Babják Zoltán
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