Építőanyagok szállításában nyújt segítséget a Beregszászi Városi Tanács

A július 27-i vihar okozta károk felszámolásának megkönnyítése érdekében a Beregszászi Városi Tanács segítséget ajánl fel azoknak a kistérségi lakosoknak, akiknek gondot jelent az otthonuk helyreállításához szükséges építőanyagok településen belüli szállítása.

Babják Zoltán polgármester közlése szerint az érintettek a településük elöljárójánál, illetve Vincze István alpolgármesternél kérhetnek segítséget a 050 882 57 79-es telefonszámon.

A városvezetés célja, hogy a viharkárok helyreállítása a lehető leggyorsabban és gördülékenyebben történhessen meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Babják Zoltán

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