Népzene, néptánc és kézművesség jegyében zajlott a II. Kőrösmezői tábor

Július 30-án zárult a II. Kőrösmezői Népzenei, Néptánc és Kézművestábor, amely július 26-án ünnepi szentmisével vette kezdetét a helyi római katolikus templomban. A tábort a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezte a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A rendezvény kezdetén Szilágyiné Tóth Gabriella táborvezető köszöntötte a jelenlévőket.

Az idei táborban negyven gyermek vett részt Kőrösmezőről, Rahóról, Terebesfehérpatakról és Nagybocskóról. A foglalkozásokat a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói, Kenéz Ágnes és Sarkadi Anita, valamint Szilágyi László és Gogola Éva vezették. A tábor szakmai munkáját Szilágyiné Tóth Gabriella táborvezető irányította.

A résztvevők a hét folyamán néptánc-, népi játék-, népdal-, hangszeres és kézműves-foglalkozásokon vehettek részt. A kisebb gyermekek néptáncot előkészítő játékokat és táncelemeket sajátítottak el dunántúli ugrós dallamokra, míg a nagyobbak moldvai táncokat tanultak. Az oktatók szerint a moldvai táncok dinamikusak, könnyen elsajátíthatók, és gyors közösségi élményt nyújtanak a gyermekek számára.

A népi játékok során olyan ismert körjátékokkal ismerkedtek meg a résztvevők, mint a Bársony ibolyácska, az Ugorj a Tiszába, a Gólya bácsi, gólya, az Ajtó, ablak nyitva van vagy a Kiszáradt a diófa. A foglalkozások célja az volt, hogy játékos formában készítsék elő a gyermekeket a néptánc elsajátítására.

A népdaloktatás keretében többek között a Komáromi kislány, a Virágéknál ég a világ, az Érik a szőlő, a Hull a szilva a fáról és az Ősszel érik babám című dalokat tanulták meg. Az oktatók fontosnak tartják, hogy a gyermekek megismerjék és továbbvigyék a magyar népzenei örökséget.

A hangszeres foglalkozásokon a gyermekek a hegedű világával ismerkedtek. A hangszer bemutatása után minden résztvevő kipróbálhatta a hegedűt, majd az alapvető hangszeres készségek elsajátításával folytatták a munkát. A foglalkozásokon ismert gyermekdalokat és népdalokat gyakoroltak, köztük a Bújj, bújj zöld ág, a Süss fel nap és a Hopp Juliska dallamait.

A kézműves-foglalkozások szintén nagy népszerűségnek örvendtek. A gyermekek kalárisokat, karkötőket, fülbevalókat és nyakláncokat készítettek, miközben megismerkedtek a gyógynövények felhasználásával is. Levendulából, citromfűből és mentából illatzsákok készültek, emellett kötözött babákat, gyapjúból készült figurákat és csuhévirágokat alkottak. A résztvevők a horgolás alapjaival is megismerkedtek, és saját készítésű figurákat vihettek haza emlékül.

A tábor programját közös kirándulás és palacsintasütés is színesítette, így a tanulás mellett a közösségépítésre és az élményszerzésre is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők.

A záróműsor során a gyermekek bemutatták mindazt, amit a hét folyamán elsajátítottak. A közönség magyar népdalokat hallhatott, a hegedűsök előadták a Magyar népmesék dallamát és a Bújj, bújj zöld ág című dalt, majd a nagyobbak moldvai táncokat, a kisebbek pedig a Sudridom táncot mutatták be.

A záróünnepségen Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket.

„A tábor célja az volt, hogy a szórványban élő gyermekeket közelebb hozzuk a magyar kultúrához, a népzenei értékekhez és a népi hagyományokhoz, miközben a közösségépítés, az élményszerzés és a magyar identitás erősítése is fontos szerepet kapott.” – mondta beszédében.

Majd az igazgató köszönetet mondott a táborvezetőnek, az oktatóknak, a kísérő pedagógusoknak, valamint a támogatóknak, akik lehetővé tették a rendezvény megvalósulását. A program végén a résztvevők közös fényképpel örökítették meg a tábor emlékezetes pillanatait.

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