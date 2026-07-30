Két hét alatt több mint 10 hrivnyával drágult a dízelüzemanyag Ukrajnában

Július közepén kezdődött, és továbbra sem állt meg a dízelüzemanyag drágulása Ukrajnában – számolt be róla a Kurkul.com az A–95 Tanácsadó Csoport adataira hivatkozva.

Július 29-én az ukrajnai töltőállomásokon a dízelüzemanyag átlagára elérte a 89,66 hrivnyát literenként, ami 0,78 hrivnyás növekedést jelent az előző időszakhoz képest. A szakértők szerint a dízel ára július 14. óta összességében több mint 10 hrivnyával emelkedett literenként.

Az A–95-ös benzin átlagosan 80,93 hrivnyába, a prémium A–95+ benzin 84,13 hrivnyába, míg az autógáz 42,57 hrivnyába kerül literenként.

A dízelüzemanyag ára már négy régióban is átlépte a 90 hrivnyás lélektani határt: Donyeck, Kijev, Lemberg és Szumi megyében.

Jelenleg a legmagasabb dízelárakat az OKKO, a WOG, a Socar, a KLO, a BVS, a Chipo, az EURO5, az Ovis, a Mango és a Market töltőállomás-hálózatoknál regisztrálják.

A legkedvezőbb áron továbbra is az Ukrnafta kínálja a dízelüzemanyagot, ahol egy literért átlagosan 86,90 hrivnyát kell fizetni.

Kárpátalja.ma

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