Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni.

A részleges napfogyatkozáskor a Hold a lemenő Nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja – áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Közölték: a napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni.

Budapestről este 19 óra 22 perctől látható a jelenség, ekkor érinti a Hold először a napkorong peremét, ezt követően a Hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar ki a Napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés, a Nap lenyugvásakor következik be.

Budapestről nézve a Nap 19 óra 58 perc körül nyugszik le, ekkor a Hold a Nap látszó korongjának mintegy 60 százalékát takarja el. A lenyugvó napsarló vastagsága ekkor a napátmérő kevesebb mint egyharmada lesz. A keleti országrészben kisebb, nyugaton pedig nagyobb fedés látható.

A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás különlegességét a naplemente adja, a lenyugváshoz készülő Nap képe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz.

A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra, vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni, már jóval napnyugta előtt – javasolják.

Közölték, a napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott, távcsőboltokban kapható napfogyatkozás-néző szemüveggel, vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztőüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD, vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat – figyelmeztettek.

Augusztus 12-én a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban élő közvetítéssel követhető a spanyolországi teljes napfogyatkozás. Aznap este a Perseida meteorraj maximuma és a Vénusz félfázisa is megfigyelhető.

Magyarországról nézve legutóbb 2003. május 31-én volt hasonlóan horizontközeli, fogyatkozó Napot érintő napkelte. A mostanihoz hasonló, napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló programja a https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/programok-a-csillagvizsgaloban/csillagkapu-hullocsillagok-ejszakaja-jonnek-a-perseidak-i-a-teljes-napfogyatkozas-kozvetitesevel-0812 linken érhető el.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →