Az EU biztosítja az Ukrajna-keretből származó további finanszírozást

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el csütörtökön az Ukrajna-keret és a hozzá kapcsolódó Ukrajna-terv módosításáról, hogy biztosítsa a keretből származó további 8,3 milliárd eurós finanszírozást 2026-ban.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság javaslatával összhangban a módosított Ukrajna-terv további reformlépéseket vezet be, többek között a jogállamiság és a korrupció elleni reformok terén.

Az EU Ukrajna-terve reformok ütemtervét határozza meg, amelyeket Kijevnek teljesítenie kell az Ukrajna-keretből tervezett kifizetések előtt.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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