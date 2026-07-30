Az Optima végzett az élen a távoktatási iskolák NMT-rangsorában

Az Education.ua által közzétett, a 2025-ös Nemzeti Multidiszciplináris Teszt (NMT) eredményein alapuló rangsor szerint az Optima szerezte meg az első helyet Ukrajna távoktatási iskolái között.

Az NMT eredményei fontos visszajelzést nyújtanak az oktatási intézmények munkájáról, mivel a végzős diákok egységes követelmények alapján teljesítik a vizsgákat. A rangsor a tanulók teszteredményei alapján készült.

Az Education.ua adatai szerint az Optima 148,01-es rangsorpontszámot ért el. A rangsorban szereplő eredmény 1825 tanuló 7214 tesztjének eredményein alapul.

A portál által közölt adatok szerint más online oktatási intézmények esetében jóval kisebb volt a vizsgázók száma: a ThinkGlobalnál 6, a GoITeens Schoolnál 10, a Liko Education Online esetében pedig 25 diák eredményeit vették figyelembe.

Az országos iskolai rangsorban, amelyet az Osvita.ua tett közzé, az Optima a hatodik helyen szerepel. Ebben az értékelésben 1957 végzős tanuló összesen 7300 teszteredménye alapján állították össze a listát.

A nyilvánosan elérhető adatok szerint az Optima több mint 21 ezer család számára biztosít oktatási szolgáltatásokat, több mint 13 ezer végzett diákkal és több mint 200 pedagógussal működik.

Az Education.ua rangsora alapján a 2025-ös NMT eredményei szerint az Optima bizonyult a legeredményesebb távoktatási intézménynek Ukrajnában.

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