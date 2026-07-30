Fontos figyelmeztetés érkezett az allergiásoknak

Napokon belül indul a parlagfűszezon, ezért a szakértők már most figyelmeztetik az allergiásokat a megfelelő felkészülés és kezelés fontosságára.

A parlagfű-allergiásoknál a pollenszezon kezdetén a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés azonban jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez. Mutatjuk, mikor kell elkezdeni.

Parlagfűszezon 2026

Július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollenszemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint. Az allergiás tünetek megjelenése egyéni érzékenységtől függ, de a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek panaszok.

A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében a szakértők az javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést, illetve szükség esetén konzultáljanak kezelőorvosukkal a megfelelő terápia beállításáról. A gyógyszeres kezelést javasolt még a tünetek megjelenése előtt megkezdeni!

Érdemes időben felkészülni!

A felkészülést segítheti egyebek mellett a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése is, amelynek segítségével az allergiások nyomon követhetik a várható pollenterhelést, felkészülhetnek a tünetekre, és utazásaikat is ennek megfelelően tervezhetik meg. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfűpollen-riasztási Rendszerben érhetők el.

A Pollennapló segítségével az allergiások naponta rögzíthetik tüneteiket, nyomon követhetik azok alakulását, és összevethetik azokat a lakóhelyükhöz legközelebb található pollenkoncentrációs adatokkal. A napló rendszeres vezetése a kezelőorvost is segítheti a leghatékonyabb terápia beállításában” – olvasható az NNGYK közleményében.

Forrás: hazipatika.com

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