Az Egyesült Államok újra támadja Iránt

Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerdán.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött a csapássorozat, „erőteljes válaszként” közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra.

A CENTCOM szintén szerdán közölte, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg.

Donald Trump amerikai elnök szerdán újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált: „most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk„. Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette: „meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni„.

Egyben emlékeztetett arra, hogy az amerikai erők felé kedden kilőtt öt ballisztikus rakéta mindegyikét megsemmisítették, egyik sem ért célt.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások (Fotó: MTI/AP/Vahid Szalemi)

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