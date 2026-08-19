Újabb 103 ukrán katona szabadulhatott az orosz fogságból

Újabb fogolycsere keretében 103 katona – köztük négy kárpátaljai – szabadulhatott az orosz fogságból – közölte az ukrán koordinációs stáb augusztus 19-én.

A most szabadult katonák többsége megsebesült vagy súlyos betegségben szenved. A hazatértek a háború különböző frontszakaszain, többek között Luhanszk, Donyeck, Harkiv, Zaporizzsja, Herszon, Dnyipropetrovszk és Szumi térségében teljesítettek szolgálatot.

A most kiszabadult legfiatalabb katona 2000-ben született, a legidősebb pedig 59 éves.

A hazatérőket teljes körű orvosi vizsgálatnak vetik alá, valamint fizikai és pszichológiai rehabilitációban részesülnek. Emellett megkapják az állam által biztosított valamennyi támogatást és kifizetést.

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