Halálos közúti baleset Alsóvereckénél

Halálos közúti baleset történt a M–06 jelzésű Kijev–Csap autóúton, a munkácsi járási Alsóvereckénél (Nizsnyi Vorota). Egy Chevrolet Aveo típusú személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze.

Sajtóinformációk szerint a személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, ezt követően történt az ütközés.

A balesetben egy ember életét vesztette, további három személy pedig megsérült. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A karambol miatt az érintett útszakaszon csak egy sávban halad a forgalom. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken.

Kárpátalja.ma

Forrás: zakarpattya.net.ua

Nyitókép: illusztráció

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