A néphit szerint kezdődnek az őszi viharok

A szeptemberi hónap Szent Mihály havaként az őszi munkák csúcsidőszakának számított. A mezőgazdaságban ez a hónap a betakarítás, a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka. Máté napja, szeptember 21-e, fordulópont volt a népi kalendáriumban. Ezen a napon kezdték el az őszi gabona vetését.

A keresztény egyház Máté apostolra és evangélistára emlékezik ezen a jeles napon. Mátéról nagyon kevés történetileg hitelesnek tekinthető adat maradt fenn, legendái azonban bővelkednek a fordulatokban. Máté, másik nevén Lévi, egyike volt Jézus követőinek és apostolainak. Adószedő és vámos volt Kafarnaumban, mielőtt Jézus felszólította, hogy kövesse. A Máté név a héber Matthai (a Mattitjahu rövidebb alakja) szóból származik, jelentése: „Jahve ajándéka“, vagy „a hűséges”.

Máté-napi hagyományok

Máté napján a magyar néphagyományban a mezőgazdasági munkákhoz, különösen az őszi búzavetéshez és az időjárás-jósláshoz kapcsolódó szokások gyűltek össze.

A néphit szerint Máté napján kezdődnek az őszi viharok, és ez az őszi búzavetés kezdete. Jelentős időjárási fordulónap.

A búzavetés számontartott időszak volt, maga a búzahét vidékenként váltakozott. Általánosságban a csillagászati ősz első hónapjába eső négy hét a vetési terminus: mátéhét, mihályhét, ferenchét, gálhét.

A vetést a Biblia gyakran Isten igéjéhez hasonlítja. Ha jó talajba hullik a mag, sokszoros termést hoz, de az útra, köves talajra eső magokat a madarak kapkodják fel.

Népi megfigyelések

A vetés napját természeti jelenségekhez, megfigyelésekhez kötötték. Az őszi búzát a tölgy- és a kőrislevél lehullása után vetették, míg a tavaszi búzát akkor, amikor a borz és a varjú először tette tiszteletét a szántásban.

Általános szabályként tartották:

„ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni.”

Az árpa akkor került a földbe, amikor a kökény virágzott, vagy a kakukk megszólalt.

Máté-napi tilalmak

Voltak olyan térségek, ahol éppen ezen a héten nem vetettek, mert úgy vélték, „csak pelyva kelne a mag után”.

A vetés előtti napon nem sütöttek kenyeret, mert a kenyeret megszegők búzája üszkössé vált volna.

Vetés előtt semmit sem adtak kölcsön, mert attól tartottak, az elviszi a szerencsét.

Vetés napján a hajdani tápaiak kenyeret nem sütöttek, még a hamut sem háborgatták, bolygatták meg a kemencében.

Régebben a vetésidő alatt nem volt szabad káromkodni, sem dohányozni.

Népi időjóslás

„Ha Máté napján tiszta idő vagyon, a bornak esztendőre nagy bőségét várják” – tartja a paraszti hagyomány Máté napjáról.

„Ha Máté nevet, nem lesz a borból ecet” – a mondás arra utal, hogy a Máté-napi napsütés jó bort vetít előre.

Ellenben, „ha Máté napján fúj a szél, hat hétig fúj”. A néphit úgy tartja, hogy ezen a napon vagy környékén kezdődnek az őszi viharok.

A paraszti hagyományban úgy tartották számon, „ha Máté napján ha esik, esős lesz az ősz”. A Máté-napi esőből csapadékos őszt jósoltak.

A ma7.sk nyomán

(Nyitókép: illusztráció)

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