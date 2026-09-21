Ma van a magyar dráma napja, amelyet Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendeznek meg ezen a napon.

A Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy Az ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünnepe, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.

Madách Imre 1859. február 17-én kezdte írni élete főművét, amelyet feljegyzései szerint 1860. március 26-án fejezett be. A sokáig színpadi előadásra alkalmatlannak vélt mű ősbemutatóját 1883. szeptember 21-én, csaknem két évtizeddel Madách halála után, a Nemzeti Színházban tartották az intézmény igazgatója, Paulay Ede rendezésében. A négy órán át tartó előadáson a Tragédia mind a 4141 sora elhangzott, a kísérőzenét Erkel Gyula szerezte, Ádám jelmezeit Paulay tervezte és ő rajzolta meg a díszletek vázlatát is.

A darabot néhány év alatt valamennyi magyarországi színház műsorára tűzte, és a Nemzeti Színházban számos feldolgozást megért. A második világháború után először 1947-ben mutatták be, de a kommunista kultúrpolitika nem sokkal később betiltotta, csak 1957-től játszhatták ismét rendszeresen.

A magyar dráma napján rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünnepelnek a színházak országszerte és a határon túl is. Egyes teátrumok jegyvásárlási akciókkal is várják a közönséget.

Ezen a napon a közmédia csatornái is a magyar dráma és a színház világához kapcsolódó műsorokkal várják a nézőket. A többi között az M1 A Tragédia rejtélye című ismeretterjesztő filmmel, az M5 pedig Az ember tragédiája különböző feldolgozásaival tiszteleg a magyar drámairodalom jelentősége előtt. A Kossuth Rádió Szóda című műsora is a magyar dráma napjához kapcsolódik: a szeptember 21-i adásban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze mesél a színházi kulisszák titkairól és a klasszikusokról, emellett szó lesz az Odüsszeia tantermi színházi feldolgozásáról Egerben, valamint a szegedi aktuális színházi évadról is.

Forrás: ma7.sk

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →