Az EU elítéli az ukrajnai megszállt területeken tartott orosz választásokat

Az Európai Unió elítéli, és nem ismeri el az Oroszország által Ukrajna ideiglenesen megszállt területein tartott „úgynevezett” választásokat és azok eredményét – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfői sajtóközleményében.

Kallas szerint a szeptember 18-20. között Oroszország által tartott parlamenti választások ismét rávilágítottak az orosz demokrácia folyamatos és egyre mélyülő leépítésére, amely egy egyre autoriterebb politikai környezetben zajlik. Hozzátette, hogy az egyenlő választási feltételek hiányát tovább súlyosbította Oroszország Ukrajna elleni háborúja és ukrán területek megszállása.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozója előtt Brüsszelben 2026. január 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

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