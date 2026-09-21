Szociális központot nyitottak Szolyván szeptember 20-án, ahol tervek szerint a belső-ukrajnai menekülteket, gyermekeket, időseket, katonákat és családtagjaikat, valamint a nehéz élethelyzetben lévőket segítik.

Az új központban ingyenes gyermekfoglalkozásokat, étkeztetést és pszichológiai támogatást is szerveznének. A tervek között szerepel továbbá egy humanitárius segélyraktár kialakítása, ahol elsősorban a belső-ukrajnai menekültek számára gyűjtenének és osztanának segélyeket.

A gyermekek részére többek között zenei, matematikai, angol nyelvi és képzőművészeti foglalkozásokat, sakkot és társasjátékokat terveznek. Egy technikai szakkör keretében pedig a számítógépjavítás, a programozás, a 3D-modellezés és a mesterséges intelligencia alapjaival is megismerkedhetnek.

A központban 20–30 fő befogadására alkalmas termeket alakítottak ki, ahol pszichológiai tréningeket, szemináriumokat, valamint katonák és családtagjaik számára rehabilitációs foglalkozásokat tartanának. Emellett könyv- és színházi klub, bibliai alkalmak, 60 év felettieknek szóló klub és beszélgetések is szerepelnek a tervek között.

Vjacseszlav Murza, a református gyülekezet lelkipásztora szerint a központ célja nemcsak a segítségnyújtás, hanem az is, hogy lehetőséget teremtsen az emberek számára mások támogatására.

A központ kialakítását pénzügyi támogatással, önkéntes munkával és fizikai segítséggel is támogatták. A lelkipásztor külön köszönetet mondott hollandiai barátaiknak, akik több alkalommal is részt vettek az építési munkálatokban.

A központ megnyitása a helyi református egyház jóvoltából valósulhatott meg.

Nyitókép: svaliava.rayon.in.ua

Forrás: svaliava.rayon.in.ua

Kárpátalja.ma

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