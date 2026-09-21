1956 hetven év távlatából – történelmi események, következmények és emlékezet

2026-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára emlékezünk. Ebből az alkalomból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 2026. október 23-án rendezi meg az 1956–2026: forradalom, megtorlás, emlékezet. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetven év távlatából című tudományos konferenciát.

A konferencia lehetőséget teremt arra, hogy tudományos előadások keretében tekintsük át az 1956-os események történeti hátterét, fontosabb mozzanatait és következményeit, valamint az eseményekhez kapcsolódó emlékezet alakulását.

Az alábbiakban elérhető konferencia előzetes programja, amely a tervezett előadásokról és a szakmai program főbb elemeiről ad tájékoztatást.

A konferencián való részvételüket a következő regisztrációs felületen jelezhetik 2026. október 12-ig: https://forms.gle/Z716bnHwtbeqSLp89

Bízunk benne, hogy a konferencia tartalmas szakmai találkozási lehetőséget biztosít mindazok számára, akik érdeklődnek az 1956-os események története és emlékezete iránt.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

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