Ősszel tovább emelkedhet a hús, a tojás és a tejtermékek ára Ukrajnában

Ősszel tovább emelkedhet egyes húsfélék, valamint a tojás és a tejtermékek ára Ukrajnában. Az árak alakulására többek között a szezonalitás, a nyersanyagok korlátozott kínálata, a kereslet, valamint a termelési költségek hatnak.

Maxim Hopka, az Ukrán Agrárüzleti Klub elemzési osztályának vezetője szerint a marhahús árát elsősorban a szarvasmarhakínálat szűkössége és az exportőrök kereslete befolyásolja. A marhahús átlagára jelenleg 437,63 hrivnya kilogrammonként.

A szakértő szerint a csirkehús esetében a közeljövőben nem várható jelentős áremelkedés, ugyanakkor ára fokozatosan emelkedhet a marha- és sertéshús drágulásával párhuzamosan. A szakember szerint az év végéig a hús általában is azon termékkategóriák közé tartozhat, amelyek növelik a bevásárlókosár értékét.

A csirkemell átlagára jelenleg 219,33 hrivnya kilogrammonként, míg az egész csirke ára mintegy 110 hrivnya kilogrammonként.

Jelentősen drágult a tojás is: egy tízdarabos csomag jelenleg 69–74 hrivnyába kerül, az átlagár pedig egy hónap alatt mintegy 27 százalékkal emelkedett.

A tejtermékek ára szintén növekszik. A boltokban 900 milliliter tejért 64–84 hrivnyát kérnek, egy kilogramm túró átlagára pedig mintegy 241 hrivnya.

Az agronews.ua nyomán

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