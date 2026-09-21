New York-i találkozóról állapodott meg Zelenszkij és Trump

Telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. A felek megállapodtak arról, hogy New Yorkban személyesen is találkoznak. Erről az ukrán Elnöki Hivatal számolt be szeptember 20-án.

Az ukrán elnök szerint a találkozóra az ENSZ Közgyűlésének idején kerülhet sor. A bejegyzésben kitérnek arra is, hogy a beszélgetés során számos kérdést megvitattak.

Az ukrán államfő megköszönte Trumpnak, hogy különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner Kijevbe látogattak.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a békefolyamat az elsődleges prioritás. Elmondása szerint a felek a deeszkaláció lehetőségeiről, valamint az energiabiztonsággal, élelmezésbiztonsággal és az emberi életek védelmével kapcsolatos kérdésekről is egyeztetnek.

Az ukrán elnök közölte azt is, hogy megköszönte Trumpnak a Lindsey Graham szenátor nevéhez kötődő törvény aláírását.

Nyitókép: Getty Images

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