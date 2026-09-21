Négy halálos áldozata van az orosz dróntámadásoknak Kijev térségében

Három gyermek és egy nő halt meg orosz dróncsapásokban az ukrán főváros térségében hétfőre virradóra.

A helyi hatóságok közlése szerint Kijev mellett egy anya és két hároméves gyermek vesztette életét egy családi házat ért támadásban, egy másik helyszínen kórházba szállítás után halt meg egy kislány.

A Harkiv megyei Lozove városában egy ember meghalt, három másik megsebesült. Zaporizzsjában pedig az eddigi adatok szerint öten sebesültek meg a hétfőre virradó éjszaka végrehajtott orosz dróncsapásokban.

Odessza és Kijev megyében raktárépületeket ért találat, emellett lakóépületek, valamint infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy a megyeszékhelyen többszintes lakóházakban, egy bevásárlóközpontban és egy iskolában keletkeztek károk az orosz csapatok éjszakai támadásaiban.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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