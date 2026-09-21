Tovább oltják az erdőtüzet a Munkácsi járásban

Hét hektáron lokalizálták azt az erdőtüzet, amely szeptember 20-án keletkezett a Munkácsi járásban, Sasivka (Szaszivka) közelében. A tűz oltása jelenleg is folyamatban van.

A tűzesetről a késő délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A helyszínre a szolyvai és a kopári (roszosi) tűzoltó- és mentőegységek munkatársait vezényelték.

A hegyvidéki terep és az erős széllökések miatt a lángok gyorsan terjedtek, ezért további erőket és eszközöket vontak be a munkálatokba.

A tűz oltásában 26 katasztrófavédelmi dolgozó és nyolc jármű vesz részt Munkács, Szolyva, Kopár és Alsóverecke egységeitől. Emellett 34 erdész és 20 helyi lakos is bekapcsolódott az oltásba. A tűz terjedését drónnal is figyelemmel kísérik.

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