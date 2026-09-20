Erdőtűz tombol a Munkácsi járásban
Jelentős méretű erdőtűz sújtja a munkácsi járási Sasivka (Szaszivka) környékét. A lángok nagy területen terjednek a helyi vízmű közelében.
A száraz aljnövényzet, a nagy mennyiségű kiszáradt fa és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a tűz rendkívül gyorsan terjed, egyre nagyobb erdőterületet veszélyeztetve. A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint egyes lakóházak is veszélyben lehetnek.
A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a katasztófavédelem tűzoltóegységei. A szakemberek megerősített erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén, a tűzfészkek lokalizálásán, valamint azon, hogy megóvják a vízművet a katasztrófától.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzbiztonságra, és tartózkodjanak a szabadtéri tűzgyújtástól. A jelenlegi száraz környezetben egyetlen szikra is kiterjedt erdőtüzet okozhat.
Forrás: transkarpatia.net
Nyitókép: Facebook/Сайт міста Ужгорода, Андрій Туряниця