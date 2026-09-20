Vasúti kocsi tetején próbált szelfizni egy lembergi tinédzser

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 13 éves fiú Lembergben (Lviv), miután felmászott egy tartálykocsi tetejére a Rjaszne–2 vasútállomás közelében. A rendőrség információi szerint a fiú szelfit akart készíteni a vagon tetején, amikor áramütés érte, majd a földre zuhant.

A balesetről szeptember 19-én értesítették a rendőrséget.

A mentők jelentős kiterjedésű égési sérüléseket állapítottak meg a fiúnál. Jelenleg intenzív osztályon ápolják, a rendőrség tájékoztatása szerint azonban az élete nincs veszélyben.

A hatóságok vizsgálják a történteket, és döntenek az eset jogi minősítéséről.

Kárpátalja.ma

Forrás: novosti-n.org

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →