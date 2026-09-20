Almafáról esett le egy férfi a Szolyvai járásban

38 éves férfi esett le egy almafáról kertészkedés közben a Szolyvai járásban. Közel három métert zuhant, mentőket riasztottak hozzá.

A helyszínre érkező szakemberek gerincsérülést állapítottak meg a férfinél, és ellátás után a járási kórházba szállították.

Az eset kapcsán a mentősök arra figyelmeztetnek, hogy magasból történő zuhanás után a sérültet nem szabad felültetni vagy mozgatni, különösen akkor, ha gerincsérülés gyanúja áll fenn.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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