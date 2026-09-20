A Szinevéri-tóban fürdőző turisták után nyomoz a rendőrség

A rendőrség vizsgálja annak a két személynek az ügyét, akik – egy videófelvétel tanúsága szerint – a Szinvéri-tóban fürödtek. A felvételt a közösségi médiában észlelték a hatóságok.

A rendőrök regisztrálták a szabálysértést, és megkezdték az eset körülményeinek tisztázását. Jelenleg azonosítani próbálják a videón szereplő két személyt, valamint azt is vizsgálják, pontosan mikor és milyen körülmények között történt az eset.

A fürdőzés a Szinvéri Nemzeti Park területén tilos, ezért a rendőrség az Állami Környezetvédelmi Felügyelettel, valamint a nemzeti park biztonsági szolgálatával is felveszi a kapcsolatot.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.npu.gov.ua

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