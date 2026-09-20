Baka István: Circus maximus

Még kifeszül fölénk a mennybolt

felhőkkel foltozott, kék sátora,

beissza még a vért a megsötétült

porond lucskos fűrészpora,

a nézőtér is tapsol, bár a ponyvát

morogva rázzák az űri szelek,

s a lyukakon átvillámlik a Semmi,

az előadás vége közeleg;

ülünk még, bár hasadozik a vászon,

elpattannak a fény kötelei,

oszlopok dőlnek, ám mi egyre várunk,

rettegéssel és reménnyel teli,

bár előttünk csak Isten és a Sátán

megunt bohóctréfái zajlanak,

s mi hahotázunk gyáván, míg a mennybolt

rossz sátora fejünkre nem szakad.

Forrás: MEK/Baka István művei

Nyitókép: bakaistvan.hu

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