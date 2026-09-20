Csaknem hatvan méter mély szakadékba zuhant egy apa és fia Szlovéniában

Meghalt egy 44 éves férfi, hétéves gyermeke pedig súlyosan megsérült, miután mindketten egy csaknem hatvan méter mély szakadékba zuhantak a szlovéniai Bohinj közelében, a Savica-vízesésnél – közölte vasárnap a kranji rendőrség és a bohinji hegyimentő-szolgálat.

A férfi a családjával kirándult, és a vízeséstől visszafelé tartó úton megálltak egy pihenőhelynél. Ott a hétéves gyermek eltávolodott a többiektől, és nemsokkal később szakadékba esett. A családtagok hallották a kiabálását, és az apa azonnal utána indult, de út közben ő is a mélybe zuhant.

A család többi tagja riasztotta a hegyimentőket, akik – miután éppen gyakorlatoztak a közelben – rövid időn belül a helyszínre tudtak sietni, és megkezdhették a mentést. A mentőknek csaknem hatvan méternyit kellett leereszkedniük a Savica medréhez, ahol súlyosan sérülten megtalálták a szerencsétlenül járt apát és gyermekét.

A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket pedig helikopterrel a ljubljanai kórházba szállították. A gyerek állapotáról egyelőre nincs információ.

A férfi holttestét kötéltechnika segítségével emelték ki a szakadékból. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és az ügyben értesíti az illetékes ügyészséget. A családtagokkal kapcsolatban annyit közöltek még, hogy külföldiek.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Gorska reševalna služba Bohinj

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