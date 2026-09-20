Sírgyalázással gyanúsítanak két nőt Nagyszőlősön

Két helyi nőt gyanúsítanak a hatóságok egy sír meggyalázásával a Nagyszőlősön (Vinohradiv) – közölte a Szuszpilne hírportál Hanna Dan, rendőrségi szóvivőre hivatkozva.

A rendőrség szerint a 23 és 25 éves nők virágokat és virágkompozíciókat gyűjtöttek össze az egyik sírról, majd azokat egy tanárnőnek akarták átadni.

A rendőrséghez szeptember 1-jén érkezett bejelentés a városi temetőben történt jogsértésről. A nyomozás során megállapították, hogy a két nő a temető területére lépett, és az egyik sírról virágokat, valamint virágkompozíciókat vitt el. Emellett más virágokat szétszórtak, illetve elmozdították a kegyeleti kosarakat és egyéb tárgyakat.

A rendőrség előzetes információi szerint a begyűjtött virágokat egy tanárnőnek szándékoztak átadni, akivel korábban rossz viszonyban voltak.

A két nővel szemben az ukrán büntető törvénykönyv 297. cikkének 3. része alapján közölték a gyanút. Bűnösségük bizonyítása esetén akár öt évig terjedő szabadságkorlátozásra vagy hét évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik őket.

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