Zelenszkij: Moszkva térségét támadták az ukrán erők

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az ukrán védelmi erők támadást hajtottak végre a Moszkvai régióban található célpontok ellen. Az elnök erről Telegram-csatornáján számolt be.

Zelenszkij szerint a támadások az orosz olajipar egyik kulcsfontosságú vállalatát, valamint az orosz hadsereg egyik logisztikai létesítményét érintették. Az akcióban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a Pilóta nélküli Rendszerek Erői, a Különleges Műveleti Erők, a Katonai Hírszerzés és a Külföldi Hírszerző Szolgálat katonái vettek részt.

Az ukrán fél szerint ez volt a Pelican, más néven FP-7 ballisztikus rakéta első hivatalosan megerősített alkalmazása.

Zelenszkij kijelentette, hogy az érintett orosz ipari létesítmények jelentős összegekkel járulnak hozzá az orosz hadigépezet fenntartásához. Egyúttal az eszkaláció csökkentésére szólított fel, és azt mondta, Moszkvának a háború folytatása helyett a békét kell választania.

Az ukrán elnök szerint a feszültség enyhítésére többek között az energetika és az élelmezésbiztonság területén is lennének lehetőségek, ehhez azonban politikai akaratra van szükség.

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