Hiúzokat kaptak lencsevégre Zúgón

Egyszerre több hiúzt is megfigyeltek Zúgón (Huklive). Az állatokról készült videót a közösségi médiában tették közzé.

A hiúz ritka faj az ukrán Kárpátokban, és szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. Az állatok többnyire magányosan élnek, ezért több egyed egyidejű megjelenése szokatlan megfigyelésnek számít.

A Kárpátalja területén élő hiúzok pontos jelenlegi egyedszámát nehéz meghatározni. A korábbi felmérések során több mint száz példányt regisztráltak a megyében, ugyanakkor a kutatók szerint a hagyományos számlálási módszerek nem feltétlenül tükrözik pontosan a populáció tényleges nagyságát.

2026-ban az Ungi Nemzeti Parkban végzett célzott monitoring során a vizsgált területen hét hiúzt sikerült egyedileg azonosítani.

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