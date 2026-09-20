Hiúzokat kaptak lencsevégre Zúgón
Egyszerre több hiúzt is megfigyeltek Zúgón (Huklive). Az állatokról készült videót a közösségi médiában tették közzé.
A hiúz ritka faj az ukrán Kárpátokban, és szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. Az állatok többnyire magányosan élnek, ezért több egyed egyidejű megjelenése szokatlan megfigyelésnek számít.
A Kárpátalja területén élő hiúzok pontos jelenlegi egyedszámát nehéz meghatározni. A korábbi felmérések során több mint száz példányt regisztráltak a megyében, ugyanakkor a kutatók szerint a hagyományos számlálási módszerek nem feltétlenül tükrözik pontosan a populáció tényleges nagyságát.
2026-ban az Ungi Nemzeti Parkban végzett célzott monitoring során a vizsgált területen hét hiúzt sikerült egyedileg azonosítani.
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