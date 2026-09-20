Dánia újabb katonai segélycsomagot küld Ukrajnának

Dánia soron kívül átadja Ukrajnának a 31. katonai segélycsomagot, amelynek értéke mintegy 275 millió dollár. A támogatást elsősorban az ukrán légvédelem képességeinek megerősítésére fordítják az őszi-téli időszakban – közölte az ukrán védelmi minisztérium.

A csomag pontos tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az ukrán védelmi tárca szerint Dánia az orosz invázió teljes körű megindulása óta Ukrajna egyik legjelentősebb katonai támogatója, és folyamatosan új együttműködési formákat alakít ki.

A dán kormány szeptember 18-án jelezte, hogy felgyorsítja az újabb ukrajnai segélycsomag átadását, miután egy orosz hadihajó jelzőrakétákat lőtt ki egy dán helikopter irányába.

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