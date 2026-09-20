Zelenszkij: Több mint 3700 légi támadóeszközt vetett be a héten Oroszország
Oroszország a mögöttünk álló egy hétben több mint 2000 támadó drónt, 1700 irányított légibombát és 19 különböző típusú rakétát indított Ukrajna ellen – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az elnök szerint a drónok többsége sugárhajtású volt.
Zelenszkij beszámolója szerint szombaton egy orosz FPV-drón egy férfikolostorba csapódott Herszon megyében. A támadásban egy 71 éves szerzetes életét vesztette, négyen pedig megsebesültek.
Az ukrán elnök szerint az elmúlt napokban Harkiv, Szumi és Odessza megyékben a kritikus és civil infrastruktúrát érték támadások, míg Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében lakóépületeket is találat ért. A támadások Vinnyica, Kijev, Zsitomir és Cserkaszi megyét is érintették.
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna folyamatosan keresi a lehetőségeket a légitámadások kivédésére és a katonai válaszra. Egyúttal arra szólította fel az ország nemzetközi partnereit, hogy újabb szankciós intézkedésekkel gyakoroljanak nyomást Oroszországra.
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