Magyarországon építenek üzemanyagtárolót Ukrajna számára
A Naftogaz ukrán állami energetikai vállalatcsoport és a magyar MOL megállapodást írt alá egy, az Ukrajna számára szükséges üzemanyag tárolására szolgáló létesítmény építéséről Magyarországon, az ukrán–magyar határ közelében.
A megállapodást a Kárpáti Gazdasági Fórumon, a C8-csúcstalálkozó keretében kötötték meg.
Szerhij Fedorenko, a Naftogaz igazgatótanácsának megbízott elnöke szerint az új tárolókapacitások létrehozása az ukrán üzemanyag-infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások miatt vált fontossá.
A határon túli tárolókapacitásokkal diverzifikálhatják az üzemanyag-ellátási útvonalakat, és biztonságosabb környezetben tárolhatják a készleteket. A Naftogaz szerint ez növelheti az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának megbízhatóságát, emellett hozzájárulhat az ukrán–magyar határon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztéséhez.
Forrás: ua.news
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