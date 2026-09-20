Elkészült a Mária-út Csíksomlyó és Máriapócs között

Elkészült a Mária-út Csíksomlyó és Máriapócs közötti szakasza, a két magyar Mária-kegyhelyet összekötő ötszáz kilométeres zarándokutat a csíksomlyói kegytemplom előtti téren adták át ünnepélyesen – közölte vasárnap a Romániai Mária Út Egyesület a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a Máriától Máriáig című projekt ötlete két éve született meg. A közös feladat folytatódik, ezért arra kértek mindenkit, hogy segítsék gazdagítani, tegyék élővé és önállóvá a zarándokutat.

A Máriától Máriáig című projekttel a cél a Csíksomlyó és Máriapócs közötti szakasz teljes kiépítése és felújítása volt. Emellett az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Az önkéntesek kijelölték az útvonal teljes szakaszát, felújították és kiegészítették a jelzéseket.

A Maszol.ro vasárnap közzétett helyszíni beszámolója szerint a szombati átadási ünnepségen részt vettek egyházi és világi vezetők, zarándokok és a megvalósításban részt vevő szervezetek képviselői. A kegytemplom előtti téren fogadták a különböző helyekről oda érkező zarándokokat, akik élménybeszámolót tartottak és emlékfát ültettek.

Az elkészült útvonalat Kerekes László, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg. Péterfi Attila Csongor, a Romániai Mária-út Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a zarándokút csak úgy válhat élővé, ha minél többen végigjárják, és az út mentén élő közösségek is megtapasztalják az együttműködés előnyeit.

A hírportál szerint a rendezvényen az útvonal kiépítését segítő intézmények képviselői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben vállalják, hogy hosszú távon biztosítják az út fejlesztését, fenntartását és népszerűsítését.

Az ünnepségen Pap Bertalan, Máriapócs polgármestere, Mosolygó Péter, a máriapócsi kegyhely igazgatója és Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója is jelen volt, és a két kegyhely közötti kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta.

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere további támogatásáról biztosította a projektet. Utóbbi bejelentette, hogy Csíksomlyón tervezik egy zarándokokat kiszolgáló központ felépítését.

Az ünnepség a kegytemplomban tartott hálaadó szentmisével zárult.

Forrás: MTI

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