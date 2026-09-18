Új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre Kárpáti Nyolcak (C8) néven

A Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő formátum, a Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét jelentette be az ukrán elnök az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében.

Az új kezdeményezés elősegíti a logisztika fejlesztését, a határokon átnyúló gazdasági együttműködést, valamint a közösségek jelentős támogatását – közölte internetes felületein Volodimir Zelenszkij, aki arról is beszámolt, hogy az Európai Unió képviselői is csatlakoznak a háromnapos csúcstalálkozó munkájához.

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: t.me/V_Zelenskiy_official

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