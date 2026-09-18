Nemzetközi határátkelő nyílik a román–ukrán határon

Ideiglenes infrastruktúrával nyílhat meg az új román–ukrán határátkelő Tiszafejéregyháza (Bila Cerkva) és Máramarossziget (Sighetu Marmației) között. Az átkelő a tervek szerint éjjel-nappal működik majd.

A határátkelő állandó infrastruktúrájának elkészültéig ideiglenes létesítményeket használnak majd – derül ki az ukrán kormány vonatkozó határozatából.

Az átkelőn kizárólag olyan személyszállító járművek haladhatnak át, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

A határozat szerint a határforgalom a Tiszafejéregyháza és Máramarossziget között épülő nemzetközi határátkelő területén, valamint az autóúti határhídhoz vezető bekötőutakon keresztül valósul meg.

Az új átkelő megnyitásához módosították a határátkelőhelyekre vonatkozó szabályozást is. Kivételt vezettek be annak érdekében, hogy az átkelő az állandó infrastruktúra teljes kiépítése előtt is megkezdhesse működését.

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