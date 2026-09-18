Fiatal kárpátaljai katona halt meg a háborúban
A háborúban vesztette életét a munkácsi járási Nagylucska egyik lakója. Vaszil Holod szeptember 9-én esett el Harkiv megyében.
A 1999-es születésű fiatal haláláról szóló tragikus hírt a Nagylucskai kistérség közölte a Facebookon. Vaszil Holodot 2025. június 2-án hívták be katonai szolgálatra.
A temetés helyszínéről és időpontjáról később adnak tájékoztatást.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a gyászolók fájdalmában.
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