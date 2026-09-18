Megjelent Lévai Aliz Mária második verseskötete

Megjelent Lévai ALiz Mária Üres csigaház című verseskötete az Előretolt Helyőrség Akadémia kiadásában. A költő Facebook-oldalán jelentette be második kötetének megjelenését.

Első verses kötete, a Mint teknős a páncélt, 2024-ben jelent meg, amlyért 2025-ben Debüt-díjjal tüntették ki. Honlapunkon a kötet ajánlója is megjelent.

„A gyász, a reménytelenség és a magány érzését az elhagyott helyek nyugalma és a természet harmóniája keretezi e lélekig ható versekben” – olvasható a kötet ismertetőjében Gerencsér Anna író méltatása.

A kötet több magyarországi könyvesbolt webáruházában is kapható.

Lévai Aliz Mária 2002-ben született a beregszászi járási Bótrágyon. 2017-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában tanult óvodapedagógia szakon, majd az akkor még Rákóczi-főiskola magyar nyelv és irodalom szakát végezte el alap- és mesterképzésen. Közben az Előretolt Helyőrség Íróakadémiájára is járt. Lévai Aliz Mária 2021 óta közöl verseket, 2024-ben pedig Mint teknős a páncélt címmel publikálta első verseskötetét. Hírportálunk A nap verse című rovatában is olvashatóak alkotásai.

(Nyitókép: Lévai Aliz Mária Facebook-oldala)

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