Civilek sebesültek meg az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában

Kijev megyében legalább öt ember – köztük három gyerek – megsebesült a péntekre virradóra végrehajtott orosz dróncsapásokban, Dnyiprót és a Szumi megyei Konotopot is támadás érte, lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Timur Tkacsenko, Kijev megye katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy az eddigi adatok szerint egy öttagú család tagjai- két felnőtt és öt gyerek – megsebesült a Fasztyiv környékét pénteken kora reggel ért orosz dróntámadásban. Egy családi ház megsemmisült egy másik pedig megrongálódott – fűzte hozzá.

Az orosz hadsereg tíz alkalommal mért csapásokat drónok és tüzérség bevetésével Dnyipropetrovszk megye településeire, Dnyipróban iparvállalatok rongálódtak meg, két ember megsebesült – tette közzé pénteken reggel Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. Több településen is lakóházakban keletkeztek károk.

Tömeges orosz dróntámadás érte a Szumi megyei Konotop városát, oktatási és egészségügyi intézmények, családi házak, valamint a gázellátó hálózat és a vasút is megrongálódott – írta Artem Szemenyihin polgármester a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 93 csapásmérő és álcadrónnal, valamint Banderol típusú cirkáló lőszerekkel támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 69 drónt és három cirkáló lőszert sikerült megsemmisítenie, tizenhárom helyszínen találatokat rögzítettek, három esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

MTI

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