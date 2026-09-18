Mentőautóban szülte meg kislányát egy beregszászi járási édesanya

A kórházba szállítás közben indult meg a szülés egy várandós nőnél a Beregszászi járásban. A 600-as számú sürgősségi mentőegység munkatársai a mentőautóban segítették világra a kislányt.

A szülést Irina Hely orvos és Viktoriia Lompert mentőtiszt vezette le.

A mentőegység munkatársai elvégezték a szükséges elsődleges ellátást, majd az édesanyát és újszülött gyermekét kórházba szállították.

A kisbaba és az édesanya is jól vannak.

A nyitókép illusztráció.

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