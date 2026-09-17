Ukrajnában tárgyal pénteken Donald Tusk

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szeptember 18-án Ukrajnába látogat, ahol többek között Robert Fico szlovák kormányfővel is találkozik. A tárgyalások egyik fontos témája az Oroszországgal szembeni uniós szankciók szigorítása lesz.

Tusk erről Varsóban, Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján beszélt. A lengyel kormányfő közölte:

Varsó továbbra is támogatja az Európai Unió Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagjának elfogadását, amelyről jelenleg is egyeztetések zajlanak.

Tusk a V4-országok álláspontjával kapcsolatban bizakodó, miután néhány nappal korábban Pozsonyban találkozott a visegrádi országok miniszterelnökeivel. Hozzátette, hogy Ukrajnában személyesen is találkozik szlovák kollégájával.

A megbeszélések másik fontos témája az ukrán energetikai infrastruktúra helyzete lehet.

Tusk szerint a korábban remélt úgynevezett energetikai tűzszünettel kapcsolatos várakozások nem teljesültek.

A lengyel kormányfő arra is utalt, hogy az elmúlt napokban az orosz támadások a lengyel határhoz közeli ukrajnai területeket is érintették.

Tusk közölte, hogy várhatóan még ma éjszaka utazik Ukrajnán keresztül, és személyesen kívánja szemügyre venni az ország energetikai infrastruktúrájának állapotát.

Kárpátalja.ma

Forrás: tvoemisto.tv

Nyitókép: korábbi felvétel, Ukrán Elnöki Hivatal

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