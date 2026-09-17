Jótékonyan befolyásolhatja a koffein az öregedést

A reggeli kávé nemcsak az éberséget fokozhatja, a koffein ugyanis a sejtek működésére is hatással lehet, ráadásul több, az öregedéssel összefüggő sejtes folyamat szabályozásában is részt vesz – számol be a Queen Mary University of London legfrissebb kutatásának eredményeiről a Science Daily.

A kutatók hasadó élesztősejteken vizsgálták a koffein hatását. Ez az egysejtű élőlény több olyan alapvető sejtes mechanizmussal rendelkezik, amely az emberi sejtekben is megtalálható, ezért gyakran használják az öregedéssel kapcsolatos alapkutatásokban. A vizsgálat szerint a koffein az AMPK nevű enzimet aktiválhatja, amely egyfajta energiaérzékelőként működik:

amikor a sejtek energiahiányt érzékelnek, segít alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Az AMPK több olyan folyamatban is részt vesz, amelyek a sejtek hosszú távú működése szempontjából fontosak. Hatással lehet a többi között:

az energiafelhasználásra,

a stresszre adott sejtes válaszokra,

valamint a DNS károsodásának kezelésére is.

Fontos azonban, hogy a mostani eredményekből nem lehet arra következtetni, hogy a kávéfogyasztás meghosszabbítja az emberek életét, vagy lassítja az öregedést. A kísérleteket élesztősejteken végezték, és egy sejtszintű mechanizmus felfedezése önmagában nem bizonyítja, hogy ugyanilyen hatás az emberi szervezetben is jelentkezik. A következő lépés annak tisztázása lehet, hogy az AMPK koffein általi aktiválása milyen mértékben és milyen körülmények között figyelhető meg összetettebb élő szervezetekben, így az emberben is.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: AI-illusztráció

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