Tusk: ismét légitámadás érte a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot

A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás érte a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban, Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtókonferenciáján.

„Nagyon közel a lengyel határhoz”, a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelő közelében „ismét támadás történt, feltehetőleg egy benzinkutat ért” – mondta el Tusk. Hozzátette: „hatalmas robbanásról” volt szó.

Bejelentette: az incidens miatt ismét felszálltak a járőröző lengyel vadászgépek.

Felidézte: ismét olyan ukrajnai incidensről van szó, amely a lengyel határ közvetlen közelében történt. Ezért szeptember 17-e – amikor Lengyelországban megemlékeznek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról -, „sajnos, kivételes napot jelent az ország mai biztonsága szempontjából is” – fogalmazott Tusk.

Az elmúlt hétvégén Gerany-5 típusú sugárhajtású orosz kamikaze drónok csapódtak be egy vonatba és egy benzinkútba Ukrajna területén, a lengyel határ közelében.

A lengyel kormányfő megjegyezte: a háború közvetlenül a lengyel határ mögött dúl, és „egyre több jel utal arra, hogy Oroszország részéről a helyzet tovább fog eszkalálódni”.

Ennek kapcsán Tusk elismeréssel szólt a semleges státusszal rendelkező Ausztria „elkötelezettségéről az Ukrajna körüli teljes európai szolidaritás fenntartása mellett”.

Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a parlament csütörtöki ülése során az újabb incidensről közölte: valószínűleg sugárhajtású drónról volt szó, becsapódása négy kilométerre a lengyel határtól történt, légtérsértésre nem került sor.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága (DORSZ) korábban az X-en közölte: a lengyel vadászgépek „ellenőrzött módon”, az érvényes előírásoknak megfelelően hajtották végre a járőrözést. Hozzátették: a délelőtti órákban Lengyelország középső részében is hallható hangrobbanás összefüggésben volt azzal, hogy a lengyel gépek túllépték a hangsebességet.

Az incidens miatt átmenetileg lezárták a két kelet-lengyelországi városban, Lublinban és Rzeszówban működő repülőteret is.

A kormány biztonsági központja ismét sms-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak.

Nyitókép: AP

MTI

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