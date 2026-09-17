Közös európai rakétaelhárító rendszer létrehozását javasolja a cseh kormányfő

Közös európai rakétaelhárító rendszer létrehozását javasolta Andrej Babis cseh kormányfő csütörtökön Prágában egy magas rangú nemzetközi tanácskozás megnyitóján elhangzott beszédében.

Babis a Prágai Védelmi Csúcstalálkozó című konferencián kijelentette, hogy az általa Euro Patriotnak nevezett rakétaelhárító rendszer létrehozásához Európa egyesíthetné erőit, ahogy ezt korábban az Airbus repülőgépek esetében tette.

A projekt Európa hozzájárulása lenne a NATO megerősítéséhez, és segítséget jelentene a cseh védelmi iparnak is – mutatott rá a kormányfő. Hangsúlyozta, hogy az elképzelésnek nem célja az Egyesült Államokkal való versengés.

Babis szerint Európában ugyan sokat beszélnek egy olyan védelmi pajzs létrehozásáról, mint amilyennel Izrael rendelkezik, de egyelőre minden látható eredmény nélkül.

„Le kell vonnunk a tanulságokat az Ukrajnában dúló háborúból, és megoldást kell keresnünk elsősorban a ballisztikus rakéták elleni védelem területén. Talán naiv vagyok, de megpróbálom meggyőzni partnereinket, hogy összpontosítsuk a figyelmünket egy ilyen projektre” – jelentette ki a politikus.

Az ukrajnai háború tapasztalatai megmutatták, milyen fontos a hatékony védekezés a ballisztikus rakéták ellen. Oroszország az Ukrajna elleni támadásokkor Iszkander és Kinzsal rakétákat használ, amelyek ellen Kijev csak korlátozottan képes védekezni. A leghatékonyabb védelmi eszköznek az amerikai Patriot rendszert tartják, de ezek csak korlátozottan állnak az ukránok rendelkezésére – fejtette ki Babis.

A cseh vezető felhívta a figyelmet arra, hogy az Euro Patriot rendszer nemcsak megerősítené a NATO-t, hanem komoly hozzájárulás lenne ahhoz is, amit ma már NATO 3.0 néven emlegetnek, az észak-atlanti szervezet működésének megújulására utalva. Ebben az európai országok és Kanada az eddigieknél jóval nagyobb felelősséget vállalnának saját védelmükért, míg az Egyesült Államok továbbra is a NATO oszlopos tagja maradna.

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →