Megbízott főügyészt nevezett ki az ukrán elnök
Anton Kovalszkijt, a Hmelnickij megyei ügyészség vezetőjét bízta meg az ukrán főügyész feladatainak ellátásával Volodimir Zelenszkij – tette közzé az ukrán elnök honlapja.
Ruszlan Kravcsenko korábbi főügyész az ukrán korrupcióellenes intézmények által a csalásokra szakosodott call-centerek ügyészségi fedezésének gyanújával folytatott nyomozás kapcsán nyújtotta be lemondását, amelyet a parlament szeptember 15-én Zelenszkij elnök javaslatára jóváhagyott.
Nyitókép forrása: khmel.gp.gov.ua
MTI
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