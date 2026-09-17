Megbízott főügyészt nevezett ki az ukrán elnök

Kárpátalja.ma Közélet

Anton Kovalszkijt, a Hmelnickij megyei ügyészség vezetőjét bízta meg az ukrán főügyész feladatainak ellátásával Volodimir Zelenszkij – tette közzé az ukrán elnök honlapja.

Ruszlan Kravcsenko korábbi főügyész az ukrán korrupcióellenes intézmények által a csalásokra szakosodott call-centerek ügyészségi fedezésének gyanújával folytatott nyomozás kapcsán nyújtotta be lemondását, amelyet a parlament szeptember 15-én Zelenszkij elnök javaslatára jóváhagyott.

Nyitókép forrása: khmel.gp.gov.ua

MTI

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