Megölték a Hamász rafahi katonai vezetőjét a Gázai övezetben

Megölték a Hamász rafahi alakulatának parancsnokát, aki egyben az iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának műveleti vezetője is volt – közölte szerdán az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat.

Náel Abu Ubajddal a Gázai övezet déli részén végeztek. A megölt parancsnok Mohamed Sabanát követte tisztségében annak célzott likvidálása után. Korábban a rafahi alakulat helyettes parancsnoka, valamint több más gázai alakulat vezetője volt.

A hadsereg azt is közölte, hogy

Abu Ubajd feladatai közé tartozott a rafahi alakulathoz tartozó terroristák tevékenységének irányítása, valamint az izraeli hadsereg erői és Izrael polgárai elleni terrorista akciók előmozdítása és végrehajtása.

„Emellett azért dolgozott, hogy megpróbálja helyreállítani az alakulat haderejét, amely a háború során súlyos veszteségeket szenvedett” – áll a katonai közleményben.

Az izraeli hadsereg az elmúlt napokban több magas rangú Hamász-parancsnok likvidálását is bejelentette.

Kedden Ahmed Batásnak, a szervezet észak-gázai, dzsabálijai zászlóalja parancsnokának, valamint Rafat Abu Zamarnak, a Hamász katonai szárnya egyik vezetőjének a megöléséről számoltak be. Néhány nappal korábban egy hán-júniszi parancsnok, Mohamed Dzsazuri megölését jelentették be.

Jiszrael Kac védelmi miniszter szerdán az X-en azt írta, hogy

„Gázában erős, lakosoktól, alagutaktól és épületektől megtisztított biztonsági övezet van, a hadsereg ellenőrzése alatt áll Gáza területének hetven százaléka, miután megöltük a Hamász valamennyi vezetőjét, és ami a legfontosabb, miután minden túszt hazahoztunk”.

Kac közölte, hogy a hadsereg a Sin Béttel együtt folyamatosan célzott likvidálásokat hajt végre a Hamász vezető tisztségviselői ellen. Mint írta, ennek célja minden olyan terrorista megölése, aki részt vett vagy segítséget nyújtott a 2023. október 7-i mészárlásban.

Emellett a hadsereg felkészül a Hamász megsemmisítésére irányuló küldetés befejezésére, amikor ezt a politikai körülmények lehetővé teszik.

„A kivándorlás kérdését széles körben előmozdítják majd, amikor az amerikai kormányzat úgy dönt, hogy visszatér a kezdeményezéshez, és előmozdítja azt azzal, hogy meggyőzi az országokat a kivándorlók befogadásáról, mindemellett kétségtelen, hogy a gázai helyzet szükségessé teszi majd ezt a lépést. Addig is különböző intézkedéseket hajt végre az ügyben egy, a miniszterelnök vezetésével működő csapat” – írta Kac.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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