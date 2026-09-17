Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Kijevben 16-ra, Odesszában pedig négyre nőtt a csütörtökre virradóra rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadás sebesültjeinek száma, lakóépületek, infrastrukturális létesítmények, irodaházak és raktárak rongálódtak meg – jelentették az érintett városok vezetői.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy a Dnyiprovszkij kerületben több helyen okoztak károkat a lezuhanó roncsok, lakóépületekben és oktatási intézményekben is károk keletkeztek. A Szvjatosinszkij kerületben egy nem lakóépületet ért találat, ugyanott egy raktár is megrongálódott.

Odesszában egy többszintes lakóházat ért találat, hat ember – köztük két gyerek is -megsebesült – tette közzé Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon, aki arról is beszámolt, hogy egy családi ház megsemmisült, egy másik pedig megrongálódott a légitámadásokban, és infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek.

A Szumi megyei rendőrség csütörtök reggel a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy egy férfi életét vesztette, további 15 civil pedig megsebesült az orosz hadsereg irányított légibombákkal végrehajtott csapásaiban. A rendőrség több büntetőeljárást indított a háborús törvények és szokások megsértése miatt.

A légierő parancsnokságának szerda reggeli jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú hajóelhárító, ballisztikus, valamint szárnyas rakétával, 10 Banderol típusú cirkáló lőszerrel és 157 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A fő csapásirány Kijev, Odessza és Zaporizzsja térsége volt. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 124 drónt és 7 cirkáló lőszert sikerült megsemmisítenie. Harminchat helyszínen drónok és rakéták becsapódását rögzítették, további öt esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Nyitókép: tsn.ua/illusztráció

MTI

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