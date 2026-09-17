Zelenszkij-Trump találkozót készít elő az ukrán és az amerikai fél

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington – erősítette meg Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

„A tárgyalóküldöttségek jelenleg valóban azon dolgoznak, hogy létrejöjjön Ukrajna és az Egyesült Államok elnökének találkozója, illetve hogy megtöltsék tartalommal, és minél érdemibbé tegyék. Egyelőre ennyit mondhatok” – közölte Tihij.

Hozzátette, hogy Zelenszkij elnök New York-i látogatásának mindenképpen lesz ukrán-amerikai vonatkozása.

„Nemcsak az (amerikai) elnökkel való találkozójára gondolok, hanem más kapcsolatokra is: kongresszusi képviselőkkel, üzleti körökkel, valamint az Egyesült Államokban élő ukrán közösséggel. Vagyis a napirend jóval szélesebb” – pontosította a szóvivő.

Hozzátette, hogy ezen kívül az ukrán államfőnek „több tucatnyi nagyon fontos és nagyon érdekes” kétoldalú találkozója is lesz.

Múlt csütörtöki kanadai látogatásán Zelenszkij közölte, azt tervezi, hogy szeptember végén New Yorkban találkozik Trumppal. Az ukrán-amerikai csúcstalálkozó fő témája várhatóan egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között.

Forrás: MTI

(Nyitókép: president.gov.ua)

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