Tovább erősödhet a magyar–ukrán határ menti együttműködés

A határ menti közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, valamint a Kárpátalját és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét összekötő kerékpárút-hálózat kialakításáról tárgyalt Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye kormányzója és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke a Business Bridges határon átnyúló befektetési fórumon.

A megbeszélésen kiemelt figyelmet kapott az ukrán–magyar határ menti infrastruktúra fejlesztése. Bileckij szerint az uniós országokkal kialakított logisztikai útvonalak fejlesztése nemcsak a határ menti régiók, hanem az érintett országok számára is fontos gazdasági lehetőség.

Az ukrán–magyar határszakaszon több jelentős projekt van napirenden. Ezek között szerepel Beregszász elkerülő útjának megépítése, az Asztély–Beregsurány határátkelő rekonstrukciója, a Dédánál tervezett új határátkelő kialakítása, a Csap–Záhony átkelőnél új híd építése, valamint a Harangláb–Lónya határátkelő fejlesztése.

A megyevezető szerint több ilyen beruházás már évtizede szerepel a fejlesztési tervek között, ugyanakkor most konkrét előrelépések is történtek. A tervek szerint 2026 végéig befejezik az asztélyi határátkelő rekonstrukciójának első ütemét, miközben az állami költségvetésből forrást biztosítottak a Dédánál tervezett új átkelőhöz szükséges földterületek megvásárlására.

A Harangláb–Lónya átkelő bővítésén Ukrajna és Magyarország közösen dolgozik, és a cél egy olyan pályázat előkészítése, amellyel uniós forrásokat is bevonhatnak a fejlesztésbe.

A találkozón egy Kárpátalján és Magyarországon átívelő kerékpárút-hálózat kialakításának lehetőségét is megvitatták. Az elképzelés szerint a Kárpátok lejtőin vezető kerékpárutakat összekötnék a magyarországi útvonalakkal, és azoknak a határátkelőhelyekhez is kapcsolódása lenne.

Seszták Oszkár jelezte, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése kiemelt irány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A térségben már dolgoznak egy Debrecen és Csap közötti kerékpárút kialakításán is.

A felek a tervek szerint a közeljövőben közös memorandumban rögzítik a határon átnyúló kerékpárút-fejlesztésre vonatkozó szándékaikat.

Bileckij szerint a közös projektek újabb lehetőséget teremthetnek Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdasági és közlekedési kapcsolatainak erősítésére, valamint a két régió közötti partnerség további elmélyítésére.

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