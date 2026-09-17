Nyárzáró programsorozat a Nagyberegi Tájházban

Nyári élmények a Nagyberegi Tájházban címet kapta az a programsorozat, amely a Nagyberegi Tájházban valósul meg 2026. szeptember 14-18. között. Az egy hetes , 6 alkalmat felölelő esemény során az ide látogató közel 150 gyermek megízlelheti a nyár ízeit és különböző kézműves foglalkozásokon vehet részt.

Az őszi Nagyberegi Tájházi évad megkezdése előtt a résztvevő gyerekek még élvezhették a nyár hangulatát és ízeit, miközben játékos és élményszerű formában ismerkedhettek meg a hagyományos mesterségekkel és kézműves technikákkal.

A programsorozat eddigi résztvevői a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum négy osztályának tanulói és a Nagyberegi Dobrai Péter Líceum diákjai. A tájházba látogatva a gyerekek több különböző hagyományos technikát ismerhettek meg. Derceni Lévai Irén koordinálásával kürtőskalácsot készíthettek, Olasz Piroska iránymutatásával csigatészta készült, Markó Veronika segítségével vesszőt fontak, nyári szárított virágdíszt és kopogtatót készíthettek, Kepics Andrea vezetésével kipróbálhatták a bútorfestést, karkötőt és kulcstartót készíthettek makramé technikával, Gogola Éva iránymutatásával csuhévirágot készíthettek a gyerekek. A program során a szövőszék sem maradt üresen: Gál Adél, a tájház programkoordinátora megmutatta a gyerekeknek a szövés technikáját, a kíváncsi nebulók ki is próbálhatták az eszköz használatát.

A meleg idő kedvezett a fajátékok kedvelőinek: a gyerekek kipróbálták a nyári síelést, a gólyalábakat, a csigahúzó, célbadobó és ügyességi játékokat.

A Nagyberegi Tájház nyári programsorozata szeptember 18-ával zárul, azonban az őszi évad elindulásával hamarosan ismét gyerekzsivallyal telik meg a több mint 200 éves épület.

A Nagyberegi Tájház programsorozatát a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet valósította meg a Csoóri Sándor Alap Program keretén belül a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

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