Megszavazta az ukrán parlament a főügyész menesztését
Jóváhagyta az ukrán parlament kedden Ruszlan Kravcsenko menesztését a főügyészi posztról – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.
Az indítványt – amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn nyújtott be a parlamentnek – 317 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban.
Ellenzéki képviselők arra szólítottak fel, hogy állítsák vissza a főügyész megválasztásának pályázati rendszerét, és vessenek véget a „politikai kinevezéseknek”.
Forrás: MTI
Nyitókép: УНИАН, t.me/yzheleznyak
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