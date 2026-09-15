Megszavazta az ukrán parlament a főügyész menesztését

Jóváhagyta az ukrán parlament kedden Ruszlan Kravcsenko menesztését a főügyészi posztról – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az indítványt – amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn nyújtott be a parlamentnek – 317 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban.

Ellenzéki képviselők arra szólítottak fel, hogy állítsák vissza a főügyész megválasztásának pályázati rendszerét, és vessenek véget a „politikai kinevezéseknek”.

Forrás: MTI

Nyitókép: УНИАН, t.me/yzheleznyak

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